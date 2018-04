Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au confiscat, din Parcul National Calimani, peste 900 de mc de lemne pentru care au dat 52 de amenzi in valoare de 150.000 de lei, in urma unei actiuni de verificare a legalitatii operatiunilor de exploatare forestiera.

- La data de 30 martie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat o acțiune, pe raza municipiului Ploiești și a orașului Baicoi, pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei cu țigarete. Au fost verificați 21 de agenți economici,…

- Perchezitii de amploare la Botosani, desfasurate miercuri de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in colaborare cu politistii Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani si jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi .

- Astazi, politistii Politiei municipiului Constanta impreuna cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, Serviciului Rutier, Serviciului Ordine Publica si cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor…

- Incepand cu ora 13, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu doi specialiști de la C.J.P.C., au desfașurat o acțiune in vederea prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul comertului cu marfuri provenite din import sau din achizitii intracomunitare,…