Operațiune de amploare, după ce o barcă cu 12 persoane s-a răsturnat în râul Mureș Un copil de patru ani a murit și alți doi copii și doi adulți sunt dați disparuți dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat pe raul Mureș, informeaza Rador. Tragedia s-a intamplat in aceasta seara in Periam Port, o zona turistica aflata la granița dintre județele Timiș și Arad. Persoanele salvate au fost preluate de medici pentru ingrijiri medicale și investigații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte patru sunt inca disparute. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor lor din Timis.Accidentul a avut loc in zona…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

- Greve nationale de o zi au inceput joi in Grecia, cu angajati din transporturi care s-au alaturat valului de furie publica fata de greselile si problemele sistemice care au condus la recenta catastrofa feroviara in care si-au pierdut viata 57 de persoane, relateaza DPA, conform AGERPRES. Fii la…

- Hidrologii avertizeaza ca, in urmatoarele 24 de ore, exista riscul de producere a unor viituri pe raurile Tur, Crasna, Crisul Alb si Tarnava Mica, in cinci judete: Satu Mare, Hunedoara, Arad, Mures si Alba, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trei persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, luni, dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit, pe autostrada A1, la limita dintre judetele Arad si Timis. A intervenit elicopterul SMURD, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritațile din Ucraina au desfașurat vineri o operațiune de percheziție "pe scara larga" la birourile Serviciului Vamal de Stat, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Echipe ale E-Distribuție Banat intervin pentru restabilirea in cel mai scurt timp posibil a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, in urma avariilor provocate in rețelele electrice din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, pe fondul conditiilor meteo deosebite. Fii…

- O pista de biciclete cu un traseu care insumeaza 1.729 de kilometri prin judetele Hunedoara, Timis, Arad si Caras-Severin va fi construita printr-un proiect finantat din fonduri europene nerambursabile in valoare de 142,6 milioane de euro, a informat marti Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara. Fii…