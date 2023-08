Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia in urma unui apel 112.Mai precis, cinci persoane au fost in pericol de inec in statiunea Mamaia, pe plaja Victoria. Au intervenit doua SMURD B2 de la Mamaia, un SMURD B2 de la Fripis, un Smurd…

- FOTO Eroii zilei: Intervenție contracronometru pentru salvarea unui copil de 8 ani, aflat in pericol sa se inece Un copil de 8 ani, aflat in pericol sa se inece in raul Prut, a fost salvat de pompierii botoșaneni, dupa o intervenție contracronometru. Salteaua pe care acesta se afla a fost luata de vant…

- Rusia pune pe seama regimului de sancțiuni impus de Occident decizia de a se retrage din acordul care permitea trecerea navelor cu cereale prin Marea Neagra, deși aceste sancțiuni nu au ca obiect sectorul agricol rusesc, se arata intr-o analiza a portalului european Eu vs Disinfo.

- O noua societate care se ocupa cu activitati de interpretare artistica spectacole si a pus bazele in municipiul Constanta.Potrivit datelor din Monitorul oficial al Romaniei, societatea se numeste Scala Band Constanta SRL.In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un extras al rezolutiei numarul…

- Aproximativ 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundații de pe ambele maluri ale raului Nipru dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au declarat oficialii ucraineni, potrivit The Guardian. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca „nu are inca dovezi clare cu privire la ceea ce…

- Un accident rutier s a produs dupa miezul noptii, in jurul orei 01.15, statiunea in Mamaia, zona Hotel Nyota.A fost vorba despre o masina cu numere de Ucraina care a sarit peste sensul giratoriu si a intrat pe contrasens intr o masina care circula regulamentar. La fata locului intervenit politia rutiera…