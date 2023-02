Stiri pe aceeasi tema

Pompierii din Bacau intervin, miercuri seara, pentru salvarea unei persoane care a cazut intr-un lac.

- Pompierii militari au intrat, in aceasta seara, in alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca s-a prabușit sub greutatea zapezii acoperișul unei anexe situate in localitatea Vulcan. La fața locului s-au deplasat de urgența forțele Detașamentului de pompieri Petroșani cu o autospeciala de lucru cu apa…

- Accident de munca in vestul țarii: un barbat a cazut de la o inalțime de 3 metri, pe un șantier. In aceasta dimineața, in jurul orei 9:30, Serviciul Județean de Ambulanța Arad a intervenit cu un echipaj medical cu asistent, pentru a acorda primul ajutor unui barbat in varsta de 43 de ani, care a cazut…

- FOTO| TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 75 de ani a MURIT, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de 12 metri FOTO| TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 75 de ani a MURIT, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de 12 metri Garda de intervenție Blaj și Detașamentul de pompieri Alba Iulia au fost…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu autoscara pentru salvarea unei persoane ranite in urma unei caderi de la o inalțime de aproximativ 8 metri, de la mansarda casei pe plafonul etajului inferior, in localitatea Șiria. In sprijinul pompierilor…

- Operatiune de salvare a unei vaci in judetul Hunedoara, dupa ce o vaca s-a indepartat de sat, s-a ratacit pe un versant abrupt si a cazut intr-o prapastie. Noua pompieri au intervenit, iar acestora li s-au alaturat doi alpinisti militari, dar si un medic veterinar. Interventia a durat cinci ore,…

Un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Targu Jiu, a decedat marti dupa ce a cazut de la o inaltime de 30 de metri, in timp ce efectua lucrari de renovare a unei hale industriale aflata in localitatea Barsesti, a anuntat IPJ Gorj.