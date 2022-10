Stiri pe aceeasi tema

- In data de 3 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.525 persoane, cu 314 autoturisme. Din cele 1.525 persoane, 1.156 sunt cetațeni ucraineni. In data de 3 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- VIDEO: 82 de percheziții DIICOT și BCCO in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. 150 de persoane vor fi aduse la audieri Percheziții DIICOT și BCCO de amploare in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii din cadrul structurilor…

- Patru persoane au fost duse la audieri de procurorii DIICOT pentru ca ar fi transmis date nedestinate publicitatii privind rezervele minerale din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia, precizeaza DIICOT.

- Conform prognozei meteo emise de ANM, miercuri, 14 septembrie 2022, vremea va fi racoroasa in toata țara, vor veni ploile in anumite zone și vantul va sufla slab spre moderat. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad,…

- Comuna Rimetea, din judetul Alba, la granita cu judetul Cluj, este prima localitate rurala din Romania distinsa cu premiul ”Europa Nostra” al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material.Din Evul Mediu pana in anul 1876, localitatea a facut parte din Scaunul Secuiesc al Arieșului.Incepand…

- Un numar de 981 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 844 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, duminica, Ministerul Sanatatii. Șase pacienți au decedat. Dintre cele sase decese, trei erau la categoria de varsta 70 – 79 de ani si trei…

- La aceasta ora, in PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova se atesta un flux majorat de mașini. Restul punctelor de trecere a frontierei de stat activeaza in regim normal, informeaza Inspectoratul General al Poliției de Frontiera. In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane…

- Un numar de 18,15 milioane de persoane s-au inregistrat pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Primele rezultate ale Recensamantului Populatiei…