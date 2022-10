Stiri pe aceeasi tema

- Poveștile a opt sinagogi din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad au fost incluse intr-o platforma digitala unica in Romania. Sinagogile pot fi vizitate de acum online, de oriunde din lume.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Codul portocaliu va viza, in intervalul joi ora 17.00 – vineri ora 12.00, Banatul,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de val de caldura si disconfort termic, pentru vineri si sambata, in regiunile vestice, sudice, in vestul Transilvaniei, Maramures, sudul Moldovei si zona continentala a Dobrogei. In judetele Arad, Timis si Caras-Severin va fi Cod portocaliu. Totodata, incepand…

- Nu mai putin de 577 de conducatori auto au depasit viteza legala in judetul Caras-Severin saptamana trecuta. Acestia au fost sanctionati de politistii rutieri, care au actionat in cadrul unei razii ample desfasurate sub titulatura „Planului de operațiuni al Forțelor Europene ale Polițiilor Rutiere (ROADPOL)”.…

- Meteorologii au anunțat, astazi, cod roșu de canicula pentru vestul țarii. In județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare și Salaj se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute. Acestea vor fi cuprinse intre 39 și 42 de grade, iar in cursul nopții valorile termice nu vor…

- Cod galben de canicula si disconfort termic in județul Alba și 11 judete din vestul si sud-vestul tarii, pe parcursul zilei de joi Județul Alba și alte 11 județe din vestul si sud-vestul tarii se afla joi, 21 iulie, sub cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, potrivit unei atentionari emise…