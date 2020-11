Stiri pe aceeasi tema

- Europol a arestat 388 de persoane in urma unor raiduri ce au vizat suspecti de trafic de copii in mai multe tari europene, potrivit unui comunicat al organizatiei europene dat publicitatii miercuri, informeaza dpa, preluata de Agerpres. In timpul raidurilor coordonate de Regatul Unit, Portugalia si…

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100, anunța Profit. “Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19,…

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza agenția…

- Norvegia va oferi vaccinul impotriva COVID-19 gratuit cetatenilor sai, acesta urmand sa fie inclus in programul national de vaccinare, a anuntat marti guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un…

- Curtea de Justiție a UE a decis sa limiteze capacitatea guvernelor naționale de a forța companiile tehnologice sa colecteze date despre utilizatorii lor in scopuri de supraveghere, complicand in continuare eforturile depuse de Bruxelles pentru a conveni asupra unui acord de schimb de date post-Brexit…

- Publicistul Ion Cristoiu explica pe blogul sau, cristoiublog.ro, ca rezultatele votului de duminica sunt, din nou, prezentate eronat in presa ca fiind urmari ale unei revoluții la vot și ca lucrurile nu stau de fapt așa. „Intoxicarea presei occidentale pentru a fi unealta de manipulare in decembrie…

- Curtea Europeana de Justiție a dat caștig de cauza Hidroelectrica, pe 17 septembrie, in procesul cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica. Prin Legea 123/2012 producatorii de energie…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, a ajuns, marți, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), unde a fost citat ca martor in ultimul dosar deschis pe numele fostului procuror Mircea Negulescu. La intrarea in parchet, Coldea nu a raspuns intrebarilor…