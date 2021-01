Stiri pe aceeasi tema

- Aristotel Bunescu Motto: „Dragostea face inger pe cel hranit si crescut de ea.” Sfantul Ioan Gura de Aur Scriu aceste randuri in zorii zilei de 15 decembrie. ,,Buni zori”, urare pentru poetul Lucian Avramescu, precum și pentru cititorii Ziarului Prahova, chiar daca o parte dintre ei s-au trezit mai…

- Bogdan Aurescu (sursa foto: Facebook) Romania va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene, a anunțat joi dimineața, pe Twitter, ministrul de Externe Bogdan Aurescu. „Succes excepțional pentru Romania: dupa demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel inalt, București va gazdui Centrul Cyber al UE…

- Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație - in jur de 13 milioane de romani - impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare, a anunțat vineri Valeriu Gheorghița, medic primar boli infectioase la Spitalul Militar Central Carol Davila din București și coordonatorul campaniei…

- Președintele Romaniei s-a aratat extrem de optimist luni in vederea campaniei de vaccinare a populației, spunand ca la nivel european ar putea fi folosite in paralel chiar și patru tipuri de vaccin. O imunizare in masa nu ar fi insa posibila mai devreme de primavara. In condițiile in care se vehiculeaza…

- Asociației Administratorilor de Piețe din Romania solicita ca in Hotararea de Guvern ce urmeaza a fi adoptata sa fie revizuit art. 7 din Hotararea CNSU nr. 52 din 05.11.2020. Acesta prevede inchiderea piețelor agroalimentare și targurilor. Reprezentanții piețelor considera ca este important ca toate…