- Negocierile cu sindicatele și patronatele pentru creșterea salariului minim pe economie vor incepe in luna septembrie, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea spune ca acesta este prea mic și trebuie...

- Executia bugetara pe ministere in primele sase luni Foto: Arhiva. Premierul Florin Cîtu a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, executia bugetara pe ministere, în primele sase luni ale anului. Din datele prezentate, pe primul loc, se afla Ministerul Justitiei, condus de…

- Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, s-a dezlanțuit in fieful urmașei sale, Raluca Turcan, la PNL Sibiu. Alexandru nu a ezitat sa ii puna la punct pe liberalii care l-au atacat pe Ludovic Orban și a punctat ca nici partenerii de guvernare și nici cetațenii nu ii vor respecta pe cei din PNL…

- Explicațiile ministrului au venit dupa ce un participant la bursa locurilor de munca a intrebat-o pe Raluca Turcan daca ea crede sa se poate trai cu 1.340 de lei pe luna."Este foarte greu!“, a raspuns ministrul. Dupa ce a aflat ca barbatul lucreaza 8 ore pe zi, ministrul Muncii i-a sugerat, indirect,…

- Raluca Turcan a explicat din ce cauze a crescut atat de mult deficitul in sistemul de pensii. ”Daca nu facem reforma in sistemul public de pensii și in cel al salarizarii din sistemul public, vom ajunge ca aceste doua sisteme sa nu mai poata fi sustenabile. Eu, ca stat, imi fac datoria sa ma gandesc…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a precizat ca statul platește pentru alocații 1% din PIB și susține ca Guvernul va identifica eventuale resurse pentru o noua majorare, in cazul in care acestea exista. „Un copil, daca vreți sa fie ajutat cu adevarat, daca este vulnerabil, are nevoie de servicii integrate,…

- Turcan a reiterat ca este necesara o reforma a sistemului de pensii pentru a corecta inechitațile.”In spatiul public circula o serie de dezinformari (...). Cert este ca, in privinta pensionarii, noi ne-am asumat in Planul National de Redresare si Rezilienta sa reformam acest sistem, intrucat este gravat…