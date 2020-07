Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Copii din Iasi nu se respecta nicio masura de protectie sau de distantare sociala, iar obligativitatea purtarii de masti este respectata doar in afisele care tapeteaza fiecare intrare. Mai grav este ca la acest spital din subordinea Consiliului Judetean condus de pesedistul Maricel Popa,…

- Comparativ cu alte judete unde numarul de persoane confirmate cu noul coronavirus se mentine in continuare mare, la Iasi, doar cinci persoane au fost diagnosticate cu COVID 19 in ultimele 24 de ore. La nivel national, numarul celor infectati ingrijoreaza in continuare, 413 teste fiind pozitive duminica…

- Dupa intrarea in vigoare a Ordinului ministrului Sanatatii nr. 1137 conform caruia pacientii asimptomatici pot fi externati, la Spitalul Cai Ferate din Iasi au mai ramas internati doar cativa pacienti. Daca inaintea aparitiei acestui ordin erau internati si peste 70 de pacienti cu forme usoare sau asimptomatici…

- Viorel Cauneac a povestit, pentru sursa citata, ca, desi s-a internat cu forma usoara a infectiei, boala a evoluat intr-o forma grava: „Totusi, am avut taria de caracter si am avut puterea sa trec peste perioada asta si am respectat medicamentatia, am respectat tot ce mi s-a spus [...] Cand m-am…

- Medicii de specialitate afirma ca numarul pacientilor diagnosticati cu lupus nu a crescut in ultimii ani, fiind considerata o afectiune rara. Chiar daca este o boala incurabila, sub tratament, evolutia starii de sanatate a pacientilor este favorabila.Pacientii care sunt diagnosticati cu boala lupus…

- Medicii neurologi și radiologii neurointervenționiști ii avertizeaza pe cei care suspecteaza apariția unui AVC (pareza mana-picior, asimetria fetei, dificultați vorbire) sa nu stea acasa.”Pacienții sau aparținatorii nu trebuie sa piarda niciun minut...

- Medicii neurologi si radiologii neurointerventionisti avertizeaza: "Daca suspectati aparitia unui AVC (pareza mana-picior, asimetria fetei, dificultati vorbire), nu stati acasa! Pacientii sau apartinatorii nu trebuie sa piarda niciun minut pana sa sune la 112.

- Ministrul a declarat ca Romania a primit o donație extrem de importanta, si anume: trei aparate de plasmafereza. Aceasta plasma se va recolta in trei centre, urmand ca ea sa fie folosita la pacienții aflati intr-o situatie critica. Asdar, a primele doua aparate care colecteaza plasma de la donatori…