Lotul de jucatoare cu care CSU Neptun Constanta abordeaza turneul de la Brasov

CSU Neptun sustine trei partide la turneul de la Brasov al Diviziei A, seria C. A venit si momentul debutului echipei feminine CSU Neptun Constanta in editia 2020 2021 a Diviziei A esalonul secund din Romania . Joi, in cadrul turneului de la Brasov… [citeste mai departe]