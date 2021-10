Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani, victima a unui accident feroviar, va avea șansa de a merge din nou in urma unei interventii chirurgicale complexe efectuate de medicii de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași. Operația, care a durat 20 de ore, a presupus efortul unei echipe multidisciplinare…

- O echipa interdisciplinara de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” din Iasi a efectuat timp de 20 de ore o interventie chirurgicala in urma careia o adolescenta, victima a unui accident feroviar, are sansa de a reusi sa mearga din nou. „In aceste conditii de pandemie destul de dificile, in cursul zilei…

- Unul dintre cei doi bebelusi infectati cu Sars Cov 2, care au fost adusi de la Suceava la Iasi, a decedat, in urma complicatiilor aparute. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii din Iasi, dr. Lavinia Ionescu, ne-a precizat ca ambii sugari aveau varste pana in 30 de zile si comorbiditati multiple.…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța, prin specialiștii de la Facultatea de Medicina Veterinara, o premiera in chirurgia cardiovasculara specifica din Romania: o intervenție chirugicala reușita la o pisica in varsta de 7 luni, diagnosticata cu o anomalie…

- Sapte persoane au fost ranite, dintre care cinci copii, intr-un accident rutier produs luni dimineata pe DN 73, in localitatea argeseana Mihaesti, in cazul unei fete de 12 ani fiind declarat ulterior decesul.

- Un accident ingrozitor a avut loc in Teleorman, acolo unde un autorturism a intrat in coliziune cu o caruța, rezultand un impact violent in urma caruia doua persoane au murit, iar alte opt, dintre care patru copii, au fost ranite. La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, fiind activat…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența din Republica Moldova a indeplinit o misiune de transportare urgenta a mai multor fiole de ser anti-botulinic necesare pacienților din Romania. Intervenția a fost realizata in noaptea de 24 spre 25 iulie 2021 de un echipaj SMURD din cadrul Direcție regionale…