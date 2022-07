Operație de succes la Milano Neurochirurgii de la spitalul Niguarda din Milano au efectuat, cu mare succes, o operație de indepartare a unui anevrism considerat gigant de catre specialiști, el avand 4 centimetri in diametru. Acesta a fost descoperit de medici, dupa ce o tanara in varsta de 24 de ani a facut tot felul de investigații, ca urmare a unei dureri severe de cap, care nu trecea cu nimic. Pana sa ajunga la spitalul Niguarda din Milano, tanara a umblat prin mai multe spitale, dar peste tot i s-a spus ca nu se poate opera ce are ea. Anevrismele, in medicina, sunt numite giganți daca au in jur de 2,5 centimetri, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

