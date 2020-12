Operație de hernie de disc, tratată folosind tehnologia modernă Echipa medicala a Spitalului de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași realizeaza intervenții chirurgicale spinale minim invazive cu ajutorul tehnologiei moderne, de ultima generație. Pacientul tratat a fost diagnosticat cu hernie de disc 15 sl stanga cu fragment voluminos rupt migrat inferior. ”Este vorba despre o hernie de disc lombara, cu tehnica speciala numita discectomie endoscopica. Vom utiliza o camera video cu ajutorul careia va fi scos fragmentul de disc care apasa pe radacina și provoaca dureri insuportabile pacientului. Tehnologia utilizata este de ultima generație si face posibil… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

