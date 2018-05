Operați un magazin (online sau offline)? Iată cteva ​lucruri esențiale de care trebuie să țineți cont n relația cu clienții Prin natura meseriei, cumpar periodic carți sau reviste de specialitate. Unele din țara, altele din strainatate. Rareori am fost informat cu privire la drepturile pe care le am in calitate de consumator, cum ar fi de pilda dreptul de retragere din contract sau dreptul de soluționare al eventualelor litigii. Ba imi mai amintesc ca am achitat niște cauciucuri de iarna pentru mașina cu plata la livrare, iar curierul mi-a mai luat (pe chitanța, desigur), niște bani care nu fusesera trecuți pe factura și nici nu fusesem avertizat ca voi mai avea de achitat niște bani. Miercuri, am participat alaturi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

