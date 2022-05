Operată după ce a înghițit o baterie de cântar Are numai trei ani și a trecut, cu succes, printr-o intervenție chirurgicala serioasa. Este vorba despre o fetița din Solofra, Italia. Intr-o clipa de neatenție și de nesupraveghere a parinților, ea, imprevizibila, ca toți copiii, a inghițit o baterie de cantar electronic. N-a știut sa spuna ce s-a intamplat, doar a plans și a acuzat dureri abdominale. Ingrijorați, parinții au fugit cu ea la Departamentul de Primiri Urgențe din Moscati di Avellino. Aici se descopera, in urma investigațiilor, ca fetița a inghițit bateria de cantar. Aceasta, e știut, poate fi foarte periculoasa la ingerare, din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

