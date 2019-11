Stiri pe aceeasi tema

- In urma dialogului dintre staff-ul medical al echipei naționale și cel al Galatei, primul diagnostic pentru Florin Andone este de leziune parțiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept. "In aceste condiții, din pacate, Andone este inapt pentru partidele Romaniei cu Suedia…

- Gabriela Firea secretizeaza achiziția publica de 180 de milioane de euro pentru tramvaie pe care au caștigat-o turcii de la Durmazlar! Cu trei zile inainte de alegeri, primarul PSD da o lovitura in inima ofertei electorale a Vioricai Dancila, nelasand fabrica romaneasca Astra Vagoane nici macar sa vada…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, participa alaturi de Dinu Pescariu, in aceste zile, la un turneu de golf din Turcia, deși este protagonistul unui adevarat scandal politic la București, in condițiile in care opt membri din partidul sau s-au delimitat de linia formațiunii și au sprijinit investitura…

- Hadzi Aleksandar Djurovic, un cunoscut regizor sarb, se afla, insoțit de o echipa de producție, la Iași, unde-i filmeaza pe zecile de mii de credincioși care au venit sa se roage la moaștele Sfintei Parascheva. Pelerinajul din Romania va fi inclus intr-un film documentar despre sfanta atat de iubita…

- Doi din trei elevi romani considera ca noile meserii ale viitorului vin din domeniile roboticii, inteligenței artificiale, calculatoarelor și imprimarii 3D, arata sondajul INACO derulat la sfarșitul anului 2018 , dupa primul an școlar in care elevii au luat contact cu intaia ediție a Ghidului Meseriilor…

- Tasneem al-Moustafa, fetița romanca in varsta de 11 ani reținuta in Siria de o grupare kurda, a fost repatriata miercuri seara. Copilul a fost adus in țara de funcționarii MAE la patru zile dupa ce ziarul Libertatea a facut public cazul fetiței. Surse din cadrul MAE susțin ca procedurile de repatriere…

- Pe baza fondurilor europene prin Programul Operational Regional - Axa 4.1 (Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila), Primaria Municipiului Iasi organizeaza o licitatie pentru achizitionarea a 16 tramvaie cu lungimea…