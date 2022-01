Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol inedit in portul orașului australian Sydney. Mai multi artisti au dansat pe suprafata unei bucati de gheata sub forma unui aisberg care se topeste. Instalatia este parte a unui festival privind schimbarile climatice care se desfasoara in aceasta perioada la Sydney.

- Dragostea "urca" pe scena Selecției Naționale Eurovision. Dupa doi ani in care pandemia ne-a indepartat, concurenții s-au inspirat din iubire și au compus melodii cu povești de dragoste. Artiștii se pregatesc sa inregistreze in studiourile TVR, in regim de live.

- In urma cu cateva saptamani, Alexandru Arșinel a suferit o operație pe cord deschis, iar in weekend a mers la primul spectacol dupa intervenția chirurgicala prin care a trecut. Marele actor face primele declarații despre starea sa de sanatate. La Teatrul de Revista Constantin Tanase din București a…

Craciunul inseamna sa prețuim pacea și bunavoința, sa oferim din tot sufletul iubire. Și parca e mai intreg Craciunul daca ascultam și cantam colinde, pregatindu-ne pentru vestea Nașterii Domnului....

- Orchestra Romana de Tineret dirijata de Gabriel Bebeselea semneaza primul eveniment cultural romanesc de anvergura de la Expo 2020 Dubai, solisti fiind laureatii Concursului International “George Enescu”...

- Orchestra Nationala de Muzica Populara, condusa de Nicolae Botgros, a stralucit duminica pe scena Palatului National, cu un spectacol de exceptie. In cadrul proiectului "Lautarii Altfel", publicul si-a revazut artistii preferati de pe ambele maluri ale Prutului.

- Cunoscutul solist din Grecia Nikolaos Papadopoulos se afla printre invitatii celei de-a 46 editii a Festivalului de muzica usoara romaneasca ‘Florentin Delmar’, care va avea loc vineri si sambata la Ateneul Popular ‘Maior Gheorghe Pastia’ din Focsani. Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Focsani,…

- Cea mai noua montare pe scena ARCUB, piesa multipremiata de teatru contemporan „Nunzio” va fi prezentata publicului bucurestean, pe 30 octombrie, la Sala Mare din Strada Lipscani 84-90, de la ora 19:00.