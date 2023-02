Stiri pe aceeasi tema

- IDEI… La cea mai recenta ședința de Consiliu Local, mai exact cea din 31 ianuarie, s-a luat in discuție proiectul privind organizarea evaluarii anuale a managementului Casei de Cultura „Alexandru Giugaru”, dar și stabilirea reprezentanților Consiliului Local in comisia de evaluare și, respectiv, in…

- Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat astazi, 1 februarie 2023, in ședința extraordinara, prin HCL nr. 46/2023, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023. Principalele domenii de dezvoltare și ponderea lor in bugetul general sunt: – Locuințe, servicii și dezvoltare…

- Consilierii municipali USR Constanta au anuntat amendamentele pe care le vor face la bugetul municipiului Constanta pentru anul 2023, in cadrul sedintei de Consiliu Local din 31 ianuarie a.c.Acestia spun ca mizeaza pe o cheltuire eficienta a banului public si, mai ales, pe transparenta decizionala.Proiectele…

- Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau ii cere primarului Mihai Chirica sa amane sedinta de consiliu local in care se va discuta bugetul local, reuniune programata pentru 18 ianuarie, motivand ca in aceeasi zi Justitia se va pronunta asupra mandatului unui consilier exclus din USR. Cosette Chichirau…

- Primarul Mihai Chirica a face un apel public prin intermediul unui comunicat public catre consilierii USR si PSD care au boicotat astazi sedinta de Consiliului. Mai jos redam intergral pozitia primarului municipiului Iasi. "Primarul Mihai Chirica a convocat pentru dimineata zilei de astazi, 13 ianuarie,…

- CONTROALE… Mai multi instructori auto din Vaslui au fost sanctionati de Politie pentru nerespectarea unei Hotarari de Consiliu Local. Este vorba despre cea in care se stipuleaza ca, in intervalele orare 07.00 – 09.00 si 15.00 – 17.00, masinile „scoala de soferi” sunt interzise in zonele intens circulate…

- Administrația locala din orașul Fierbinți-Targ reclama public boicotarea ședințelor de Consiliu Local. Luni, 21 noiembrie 2022, consilierii PNL și USR au refuzat pentru a treia oara aprobarea unui proiect de hotarare care viza recepționarea sediului modernizat al gradiniței din localitate. Investiția…