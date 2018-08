Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani a fost amendat, iar sutele de kilograme de legume si fructe pe care le transporta cu o autoutilitara au fost confiscate de politisti, in contextul in care nu a putut face dovada ca le detine in mod legal.

- Dr. Brezan Nicoleta, medic primar medicina interna, a explicat pentru cititorii MedLive cum se interpreteaza valorile colesterolului si ce alimente trebuie evitate pentru un regim alimentar corect. Hipercolerolestemia sau colesterolul crescut sau dislipidemiile reprezinta cresterea lipidelor din sange.…

- Arșița pune stapanire pe intreaga tara. Meteorologii au emis un Cod Galben de canicula care va intra in vigoare de maine și va fi valabil pana in data de 1 august. Mercurul din termometre va urca pana la 33 de grade Celsius.

- Silvana Riciu a slabit 10 kilograme. Cantareata a detaliat meniul ei. La emisiunea Vorbeste lumea, de la Pro TV, a dezvaluit ca a reusit sa slabeasca zece kilograme. Interpreta de muzica populara a marturisit ca mai vrea sa dea jos cateva kilograme, insa nu foarte repede. „Am slabit 10 kilograme. Mai…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a stabilit bugetul de implementare a Programului pentru școli in anul școlar 2018-2019. Astfel, școlarii vor primi fructe, legume, lapte de consum - produse lactate și produse de panificație in valoare de 572 milioane de lei, anunța ministerul,…

- Insa te-ai intrebat insa cat este de sanatos acest lucru? Specialiștii au cu totul alta parere. In realitate, aceasta 'regula' nu este nici pe departe susținuta de știința. Aaron Carroll, profesor și cercetator la Universitatea din Indiana, a marturisit, intr-un articol publicat pe New York…

- Dieta cu boabe de orez ajuta la pierderea în greutate și ajuta de detoxifierea organismului. Cura cu boabe de orez ajuta la eliminarea excesului de apa din organism. Cunoscuta și cu numele de cura Kempner, deoarece a fost creata în 1903 de germanul Walter…

- DISCUTII… Subprefectul judetului, Mircea Gologan, a participat ieri la o intalnire cu potentialii beneficiari ai Masurilor de piata in sectorul legume-fructe si vie-vin din judet. Dezbaterea a fost organizata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), la care au mai participat directorul…