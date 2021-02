Stiri pe aceeasi tema

- Poiana Brașov se vrea a fi principala destinație de iarna pentru iubitorii de sporturi montane. De ani buni se vorbește despre proiectul de extindere a domeniului schiabil, subiect despre care trebuie sa menționam ca este folosit adesea in promovarea campaniilor electorale. De regula, la inceputul anului…

- CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din Romania, cu circa 1,2 milioane mp, intra pe piața poloneza in urma unui parteneriat cu firma MDC și va lansa primele trei proiecte in primul trimestru al acestui an. CTP va investi 200 de milioane de euro, in Polonia, in primul an. „Polonia nu…

- Schimbarile nefavorabile de mediu, creșterea populației și scaderea nivelului de trai, constituie elementele principale ale unui fenomen ingrijorator. 1,2 miliarde de oameni și-ar putea parasi locuințele pana in anul 2050, potrivit unui raport dat publicitații de un centru internațional de cercetare.…

- Economia Uniunii Europene risca sa sufere o lovitura de aproximativ 90 de miliarde de euro in acest an, daca ritmul vaccinarilor COVID-19 in blocul comunitar nu atinge nivelul din alte regiuni. Acesta este avertismentul grupului german de asigurari Allianz. Guvernele UE sunt criticate pentru debutul…

- Deputatul USR PLUS Mures, Adrian Giurgiu, a anuntat ca alocarea de fonduri pentru construcția și utilarea unui spital modular pentru tratarea pacienților cu COVID-19 este una dintre prioritați. „Am analizat impreuna cu reprezentanti ai societatii civile, cu experti in infrastructura si cu primari din…

- Alexei Navalnii a fost condamnat de instanța rusa la doi ani și jumatate de inchisoare, conform CNN . Proteste in toata Rusia Aleksei Navalnii este unul dintre principalii opozanți ai președintelui Vladimir Putin și a fost otravit in urma cu cateva luni cu un agent neurotoxic, Noviciok. A reușit sa…

- Dupa mai multe luni de pauza generata de pandemie, muzica revine la Sala Radio, in primul concert din acest an transmis in direct, dar fara public in sala. Orchestra de Camera Radio, dirijata de Tiberiu Soare, va susține de la ora 19:00 o reprezentație dedicata integral lui Wolfgang Amadeus Mozart.…

- Autovehiculele autonome, care se conduc singure, nu mai sunt un concept, ci sunt tot mai aproape de o utilizare la scara. Mai mult, acum se trece și la testarea șoselelor inteligente, nu doar a mașinilor. China a inceput testarea drumurilor care pot comunica cu vehiculele, facand astfel traficul mult…