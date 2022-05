Opera Națională București își deschide porțile pentru proiecte teatrale independente Opera Naționala București face un pas in direcția susținerii colegilor artiști din zona teatrala care organizeaza producții independente și se pune la dispoziția acestora in cadrul programului „Lovitura de teatru la Opera”, arata un comunicat de presa. Demersul vizeaza atragerea publicului iubitor de teatru sau al celui care nu este inca familiarizat cu proiectele ONB. […] Articolul Opera Naționala București iși deschide porțile pentru proiecte teatrale independente apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

