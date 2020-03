Opera Nationala Bucuresti difuzeaza online cele mai indragite spectacole Opera Nationala Bucuresti ramane inchisa pentru toata luna aprilie, insa pune la dispozitia iubitorilor genului liric spectacole difuzate online, gratuit, in fiecare saptamana, dupa modelul Operei din Paris sau al Metropolitan Opera din New York.



Debutul programului intitulat "Seri de Opera Online", lansat sub deviza #ramanemacasa, va avea loc luni, 23 martie, ora 18:30, cand veti putea urmari inregistrarea spectacolului in regim de premiera "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, un eveniment din 18 februarie 2018.



Joi, 26 martie, ora 18:30, va fi difuzata premiera spectacolului de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concursuri, jocuri, spectacole ale Teatrului de Papusi "Licurici", recenzii de carti, povesti digitale si recitaluri de muzica din cadrul proiectului "Opera la biblioteca" vor fi postate pe retelele de socializare oficiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucuresti (BMB). "Suntem siguri,…

- Sub motto-ul „Mai mult teatru, mai multa viața!”, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune pentru aceasta primavara nu mai puțin de cincizeci și șase de spectacole, dintre care patru premiere....

- Cand poate polițistul sa acceseze sistemele de supraveghere a spațiilor publice, instalate in scopul prevenirii criminalitații, pazei bunurilor și protecției persoanelor sau supravegherii traficului rutier. Noile prevederi au intrat in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie 2020. Potrivit prevederilor…

- Proiectul „10 pentru folclor", editia a V-a, care se desfasoara in perioada 8 – 13 februarie, a debutat sambata, 8 februarie, la Centrul Cultural "Pietrele Doamnei" din Pojorata.Spectacolul de deschidere s-a bucurat de mare succes in randul publicului, care a umplut ...

- Un concert extraordinar al Mariei Guleghina, una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, va avea loc sambata, 8 februarie, incepand cu ora 18,30, pe scena Operei Nationale Bucuresti. Potrivit unui comunicat al ONB, transmis luni AGERPRES, la pupitrul dirijoral se va afla…

- Sambata, 25 ianuarie 2020, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt asteptati la spectacolul cu opera „Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, o lucrare care impresioneaza publicul printr-o muzica superba si totodata, dificila. Melodrama lirica „Lucia di Lammermoor” a fost…

- Teatrul de Stat Constanța prezinta, in acest weekend, doua reprezentații cu cea mai recenta premiera, thriller-ul poetic „Lasa-ma sa intru”, nerecomandat persoanelor sub 16 ani: joi, 23 ianuarie, și vineri, 24 ianuarie, de la ora 19.00. „Lasa-ma sa intru!” (”Let the Right One In”) este o adaptare scenica…

- Profesorul scenograf al Facultații de Teatru din Iași a tras cortinele și ne-a impartașit secretele din spatele atelierului sau. In atelierul sau au intrat sute de studenți care au invațat sa construiasca papuși, marionete și felurite decoruri. Despre lumea muta din spatele teatrului de papuși. De Craciun,…