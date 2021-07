Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” Brancusi de la Targu Jiu este din nou pe punctul de a nu fi inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” Brancusi de la Targu Jiu este din nou pe punctul de a nu fi inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO Mihai Weber, presedintele…

- Mihai Weber, presedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, a transmis vineri intr-un comunicat de presa ca Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” Brancusi de la Targu Jiu este din nou pe punctul de a nu fi inclus in Lista Patrimoniului Mondial…

- Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor” Brancuși de la Targu Jiu este din nou pe punctul de a nu fi inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, dupa mai multe tentative eșuate. Dosarul va fi dezbatut zilele urmatoare, in cadrul celei de a 44-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial, care are loc…

- Mihai Weber, presedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, a transmis vineri intr-un comunicat de presa ca Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” Brancusi de la Targu Jiu este din nou pe punctul de a nu fi inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost protagonista unui nou scandal, in plenul Parlamentului, cu ocazia votului pentru revocarea din functie a Avocatului Poporului, informeaza Ziare.com . Diana Sosoaca a vorbit in plen, desi dezbaterile erau incheiate, unde l-a acuzat pe presedintele Camerei, Ludovic Orban,…

- Deputatul social-democrat de Buzau Romeo Daniel Lungu a participat la evenimentul „Patrimoniul mondial natural UNESCO din Romania, provocari și soluții. Delta Dunarii”, organizat, in zilele de 19 și 20 mai la Tulcea, de Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO,…

- Deputatul buzoian Romeo Daniel Lungu a participat in perioada 19-20 mai 2021 la evenimentul “Patrimoniul mondial natural UNESCO din Romania, provocari și soluții. Delta Dunarii”, organizat de Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, de Ziua Internaționala…