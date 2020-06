Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a sarbatorit cea de-a 350-a aniversare in 2019, cel mai mare teatru de opera din Europa și unul dintre cele mai prestigioase din lume se pregatește pentru o noua era, dupa anunțul plecarii timpurii a directorului ei, Stephane Lissner, care va fi inlocuit de Alexander Neef din ianuarie 2021.…

- La nivel mondial au fost inregistrate 3.877.772 de cazuri de COVID-19 și un numar total de 270.927 de decese. Dintre acestea, cele mai multe, 153.367, s-au inregistrat in Europa, raportat la 1.678.495 cazuri. In Statele Unite ale Americii s-au inregistrat cele mai multe decese (75.781), fiind urmate…

- Peste 125.000 de mii de oameni au murit in Europa in urma pandemiei cauzate de noul coronavirus. Trei sferturi dintre aceștia au decedat in Italia, Franța, Spania și Regatul Unit, potrivit unui bilanț stabilit de AFP din surse oficiale, scrie Agerpres.Europa este continentalcel mai puternic lovit de…

- Stransul mainilor este salutul standard care exista de mii de ani, insa in contextul actual, experții in sanatate publica ne indeamna sa reexaminam siguranța ritualului de a strange mana. De mii de ani, oamenii obisnuiesc sa-si stranga mainile atunci cand se intalnesc, iar in epoca moderna acest gest…

- Queen si Adam Lambert au reprogramat pentru vara lui 2021 segmentul european al turneului „The Rhapsody”, stabilit sa inceapa in luna mai a acestui an, potrivit news.ro.Seria de concerte din Europa ar fi trebuit sa debuteze pe 24 mai, in Bologna (Italia) si sa continue cu Franta, Olanda, Marea…

- "De la finalul zilei de luni, 16 martie, Grupul Renault va opri toate operatiunile de productie din Franta pentru a-si proteja angajatii in contextul pandemiei de Covid-19, respectand masurile anuntate de guvernul francez", a anuntat compania. Inchiderea temporara vizeaza 12 situri si 18.000…

- Grupul auto francez PSA (proprietarul marcilor Peugeot, Citroen, Opel) a anuntat luni inchiderea tuturor uzinelor sale din Europa, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.Vezi si: Se potolește epidemia in Italia? Datele din Lombardia, cea mai afectata regiune, arata incetinirea…

- Tara vest-africana Ghana a confirmat joi primul caz de infectie cu noul coronavirus, devenind al 13-lea stat african afectat de pandemie. Kenya si Congo au anuntat vineri primul si respectiv al doilea caz de COVID-19, conform digi24.ro. Ministrul sanatatii ghanez, Kwaku Agyeman-Manu, a declarat intr-un…