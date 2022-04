Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova ar putea beneficia de un grant in valoare de 2,22 milioane de dolari, acordat de Agenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru gestionarea crizei refugiaților. In cadrul ședinței de astazi, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au avizat inițierea…

- Contractele de referinta pentru petrol au cunoscut in ultimele saptamani cea mai volatila perioada inregistrata de la jumatatea anului 2020. Dupa ce au scazut pe masura ce cumparatorii si-au marcat profiturile, preturile si-au reluat tendinta ascendenta, traderii asteptandu-se in curand la un deficit…

- Franta va debloca un ajutor de 300 milioane de euro pentru Ucraina, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris. Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a confirmat, intr-o discutie cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, „deblocarea in zilele urmatoare a unui pachet de asistenta…

- Electrica Furnizare nu a incheiat anul 2021 așa cum l-a inceput, adica pe plus. Distribuitor și furnizor de energie electrica la care statul are un aport de 48,8 la suta, Electrica Furnizare a incheiat ultimele trei luni ale anului 2021 cu o „gaura” de 110 milioane de euro (553 milioane de lei), la…

- Circa 5,2 milioane de copii cu varste 18 ani si-au pierdut un parinte sau un tutore in timpul pandemiei de COVID-19, arata un studiu al Imperial College din Londra, publicat in revista The Lancet, și citat de EFE.

- Directorul general al STB, Adrian Crit, a anuntat, luni, ca s-a demarat procedura de angajare de soferi de autobuz, selectia urmand sa fie mai atenta. Acesta a precizat ca au fost formulate plangeri penale pentru cei care au declansat greva, iar societatea este in imposibilitatea de a plati salariile.…

- Prelungirea de catre premierului Nicolae Ciuca cu inca șase luni a mandatului de secretar general adjunct al Ministerului Mediului pentru finul Noricai Nicolai, Teodor Dulceața, a readus in prim plan litigiul cu OMV Petrom prin care Romania este obligata sa achite circa 70 de milioane de euro. Intrebari…

- Numarul deceselor asociate coronavirusului a scazut la 231 de la 259, fapt ce face ca totalul sa ajunga la 138.276 de la izbucnirea epidemiei, in februarie 2020. Totodata, țara a raportat pana in prezent 6,76 milioane de cazuri, relateaza HotNews.ro.In spitale sunt internați, in prezent, 13.364 de…