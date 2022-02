Facturile foarte mari pe care le resimțim cu toții afecteaza și instituțiile de cultura. Opera Naționala din Iași, spre exemplu, a primit o factura la utilitați de 20.000 de euro. Acest lucru are un impact direct și asupra calitații punerii in scena a spectacolelor. Tenorul Andrei Fermeșanu, manager interimar al ONRI, arata ca este un efort bugetar considerabil, „cu atat mai mult cu cat numarul de spectatori pe care il putem primi in aceasta perioada este mult diminuat, la 30%”. Instituțiile de cultura se bucura de o serie de facilitați, dar ele nu sunt inca active. Cum arata Andrei Fermeșanu,…