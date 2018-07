Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman anunta zilele trecute ca sotul ei a fost internat in spital si a trecut printr-o intervenție chirurgicala. Marius Elisei a fost operat la genunchi, dupa ce s-a accidentat la fotbal. Totul a decurs bine, iar sotul Oanei Roman a fost externat, iar ea a participat ulterior la un eveniment monden.

- Opera Brasov va sustine in prima jumatate a lunii urmatoare doua spectacole, unul in Piata Sfatului si altul la Bastionul Tesatorilor, in cadrul stagiunii estivale a lunii iulie. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES de institutia de cultura, primul spectacol va avea loc in seara zilei…

- Joseph Fontana s-a stins din viața la 87 de ani, in somn.Anunțul a fost facut de fiul sau, David Fontana, pe o rețea de socializare: „Tatal meu a murit in somn, fara durere. Va rugam sa ne respectați intimitatea in aceasta perioada.

- Sambata, 9 iunie 2018, la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, „Luna Puccini” (prin care sunt aniversati 160 de ani de la nasterea compozitorului Giacomo Puccini) continua la Opera Brasov cu o alta indragita capodopera: „Boema”, pe un libret de Giuseppe Giacosa si Luigi Illica, dupa romanul „Scenes…

- Opera Brasov si Muzeul „Casa Muresenilor” Brasov ii invita pe melomani miercuri, 23 mai 2018, la ora 17.00 la un „Recital extraordinar” - „Recitalul de la ora cinci”. Interpreteaza: Aurelia Florian – soprana, Carmen Topciu – mezzosoprana, Nora Vlad – actrita. La pian se va afla Ovidiu…

- In cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, aflat la cea de a 38-a ediție, va fi prezentata, duminica, 13 mai, premiera naționala a piesei „Tulburarea apelor” de Lucian Blaga. Intrarea este libera. Spectacolul eveniment este realizat sub indrumarea doamnei Ana Dorica „Dorli” Blaga, fiica scriitorului.…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani.Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani. Citește și: Anamaria Prodan, aproape de o decizie radicala, dupa moartea mamei…

- Celebrul artist suedez s-a stins din viata la varsta de numai 28 de ani! Producatorul suedez și DJ-ul cunoscut sub numele de Avicii a fost gasit fara viata, astazi, in Oman. Cel care a dat cumplita veste a fost chiar PR-ul artistului: „Cu profunda durere anuntam pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub…