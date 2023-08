Openul de tenis al Forțelor Aeriene, competiție desfășurată la Alba Iulia, și-a desemnat câștigătorii Pe terenurile de tenis de la Baza Sportiva Constructorul, aproape 30 de militari și civili de la unitați militare din țara, dar și seniori rezerviști și-au demonstrat pasiunea pentru sportul alb, determinarea și abilitațile lor. Concursul s-a desfașurat pe trei probe: simplu categoria sub 45 ani, simplu categoria +45 ani și proba de dublu, iar in grupe s-a jucat in sistem fiecare cu fiecare, apoi semifinale incrucișate și finale, inclusiv meciurile pentru ierarhia pe jumatatea inferioara a clasamentului. La finalul partidelor, rezultatele sunt urmatoarele: Proba de simplu, categoria – 45 ani Locul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

