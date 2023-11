Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, producatorul ChatGPT, urmeaza sa anunte luni imbunatatiri care vor face modelele sale AI mai ieftine si cu mai multe functionalitati, in prima sa conferinta pentru dezvoltatori, transmite Reuters.Conferinta semnaleaza ambitia OpenAI de a se extinde dincolo de o senzatie pentru consumatori,…

- Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul OpenAI si a fost de acord sa adauge 1,5 miliarde de dolari, in timp, a spus purtatorul de cuvant. Google este deja un investitor in Anthropic, iar investitia proaspata subliniaza o intensificare a eforturilor sale de a concura mai bine…

- Actualizarile includ cresterea capacitatii de stocare la instrumentele sale de dezvoltare pentru utilizarea modelelor AI. Acest lucru ar putea reduce, teoretic, costurile pentru producatorii de aplicatii de pana la 20 de ori, abordand o preocupare majora pentru partenerii al caror cost de utilizare…

- Sam Altman, seful OpenAI, a apelat la compania Ive LoveFrom pentru a dezvolta primul dispozitiv de consum al creatorului ChatGPT. Discutiile sunt ”serioase”, dar nu s-a convenit nicio intelegere si ar putea trece cateva luni pana la anuntarea oficiala a unei initiative, se arata in articol, adaugand…

- OpenAI, startup sustinut de Microsoft, a declarat miercuri ca ChatGPT poate naviga acum pe internet pentru a oferi utilizatorilor informatii actuale si ca navigarea nu se mai limiteaza la date anterioare lunii septembrie 2021, transmite Reuters, potrivit news.ro.„Navigarea este disponibila astazi…

- OpenAI, startup sustinut de Microsoft, a declarat miercuri ca ChatGPT poate naviga acum pe internet pentru a oferi utilizatorilor informatii actuale si ca navigarea nu se mai limiteaza la date anterioare lunii septembrie 2021, transmite Reuters. ”Navigarea este disponibila astazi pentru utilizatorii…

- Investitia subliniaza implicarea agresiva a Amazon in domeniul AI, pentru a tine pasul cu rivali precum Microsoft si Google, parte a grupului Alphabet. Anthropic a fost fondata in urma cu aproximativ doi ani, de fosti directori de cercetare ai OpenAI, si a lansat recent noul sau chatbot AI numit Claude…

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…