OpenAI lansează un instrument care identifică textele scrise de AI , care este si el, la randul lui, un model lingvistic antrenat pe baza multor exemple de texte scrise atat de oameni, cat si de AI, este configurat sa indice cat de probabil este ca un anumit text sa fie generat de ChatGPT sau alt instrument similar. Noul Text Classifier lansat de OpenAI nu este deosebit de exact cand vine vorba de identificarea textelor generate de AI, avand o rata de succes de doar 26%. Compania spune, insa, ca scopul acestuia este de a ajuta la identificarea textelor scrise de AI cand este folosit in tandem cu alte metode, nu de a face singur acest lucru. OpenAI AI Text Classifier… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

