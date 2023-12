OpenAI: ChatGPT a revenit joi online după o pană majoră ChatGPT a avut probleme joi timp de aproximativ 40 de minute, timp in care serviciul a fost ”intermitent indisponibil”. OpenAI a mai spus ca unii utilizatori ai ChatGPT Enterprise, care este conceput pentru companii, se confrunta cu ”rate de eroare crescute”. La inceputul acestei luni, ChatGPT a avut o alta problema, in care compania a spus ca aproximativ 10% dintre utilizatori ar fi putut sa nu poata trimite un mesaj catre ChatGPT. Tehnologia AI a avut o alta intrerupere majora in noiembrie. OpenAI nu a oferit o explicatie cu privire la ceea ce a cauzat ultimele probleme. ChatGPT a doborat recorduri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

