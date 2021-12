Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Satului Banațean din Timișoara va gazdui, marți, de la ora 14, vernisajul celei de-a șasea ediții a expoziției de fotografie de presa Open Press Photo, care va avea loc pe malul lacului, chiar daca ploua, ninge sau burnițeaza. „La ediția precedenta și la cea actuala ne-a fost puțin mai greu,…

- Activitațiile din Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean sunt deschise pana in data de 23 decembrie, cand la fața locului va avea loc un concert al solistei ADDA. Printre evenimentele care vor mai avea loc in 23 decembrie se numara un concert de chitara susținut de Asociația Culturala Beg’Art,…

- Charlie Ottley, celebrul producator al filmelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania a fost prezent la Targul de Craciun, organizat de Consiliul Județean Timiș la Muzeul Satului Banațean. “Am avut placerea de a petrece seara trecuta alaturi de realizatorul filmelor documentare Wild Carpathia…

- Cel mai așteptat moment al acestui sfarșit de saptamana, in Timișoara, este concertul artistei Irina Rimes care va urca pe scena de la Muzeul Satului Banațean, sambata, 18 decembrie, in cadrul Parcului Craciunului. In deschiderea evenimentului va avea loc un nou spectacol de lasere, iar atmosfera muzicala…

- Obiceiuri și povești fermecatoare legate de Sarbatoarea Craciunului, cantece și jocuri banațene și colinde stravechi ai caror protagoniști sunt indragiți interpreți de folclor și tineri talentați sunt cateva momente oferite publicului de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș in parc de Craciun…

- Un numar de șase fotoreporteri din Timișoara iși vor expune lucrarile la Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean. Acesta va avea loc in perioada 4-23 decembrie. Vor fi prezentate publicului 36 de imagini de excepție, intr-o expoziție in aer liber. “LifePressPhoto este despre deschiderea unor…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul patru din cariera, melodia „Țuica de Banat”, avand parte de un videoclip filmat la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „Țuica de Banat este o parodie la adresa societații și oda adusa bauturii tradiționale produsa prin distilare. Cand crești…

- Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, eveniment organizat sub umbrela Consiliului Județean Timiș, are nevoie de comercianți dornici sa asigure oferta de mancare sau de produse cu specific de iarna. Cei care opteaza pentru o casuța nu trebuie sa o amenajeze festiv, acest lucru…