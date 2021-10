Stiri pe aceeasi tema

- Un spectaculos accident a avut loc azi-noapte, in jurul orei 02:00, pe DN17, in localitatea Livezile. In urma impactului dintre doua autoturisme, unul dintre ele a ajuns in șanțul de pe marginea șoselei, unde s-a transformat intr-un morman de fiare. Șoferul a avut zile și-a scapat fara nicio zgarietura.…

- Angela Merkel a fost cancelarul Germaniei timp de 16 ani, prima femeie care a deținut acest post și cea dintai din Germania de Est. In ciuda problemelor și crizelor cu care s-a confruntat, ea ramane unul dintre cei mai influenți politicieni ai planetei. Care a fost secretul acestui succes și al acestei…

- Eruptia vulcanului Fuego, situat in apropiere de capitala Guatemalei, s-a incheiat vineri, dupa 32 de ore de activitate, fara a fi raportate victime, a anuntat Institutul National de Vulcanologie (Insivumeh), citat de AFP sambata. "Parametrii de monitorizare seismica, acustica si de observare din…

- Un meteorit impresionant a transformat noaptea in zi in regiunea Bretaniei. Imaginile spectaculoase au devenit imediat virale pe rețelele de socializare. Spectacolul a putut fi zarit și din zona Normandiei, sudul Angliei și insulele din Canalul Minecii. Cei care au surprins evenimentul spun ca lumina…

- Furtuna tropicala Grace care traverseaza Marea Caraibilor a sporit in intensitate miercuri, devenind uragan de categoria 1, si va lovi joi coastele Mexicului si statiunile balneare din regiune, informeaza AFP. Potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) cu baza la Miami, furtuna Grace…

- Polițiștii valceni fac verificari pentru depistarea unei femei de 84 de ani, plecata voluntar de la domiciliul sau, situat pe raza comunei Rosiile, sat Romanesti, judetul Valcea, din data de 16 august. La data de 16 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei, Ilie Elisaveta,…

- Dragostea pentru traditie a facut-o pe Niculina Andronache sa isi transforme casa intr-un adevarat muzeu, loc unde sunt expuse cu grija toate obiectele cu istorie pe care le-a adunat de-a lungul celor 70 de ani de viata.

- Panica, miercuri dimineața, la o ora de varf, intr-un cartier rezidential din Nairobi, din cauza unui leu care a scapat din parcul national al capitalei kenyene, transmite AFP, citata de Agerpres . Leul, un mascul tanar, a fost depistat de locuitorii inspaimantati la Ongata Rongai, o zona rezidentiala…