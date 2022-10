OPEC+ va reduce producţia de petrol cu 2 milioane de barili pe zi pentru a susţine preţurile, sfidând presiunea SUA de creştere a livrărilor Aliatii OPEC si non-OPEC, un grup denumit adesea OPEC+, au decis, la prima lor intalnire fata in fata la Viena dupa anul 2020, sa reduca productia cu 2 milioane de barili pe zi, din noiembrie. Participantii de pe piata energiei se asteptau ca OPEC+ sa impuna reduceri de productie undeva intre 500.000 de barili si 2 milioane de barili. Decizia reprezinta o inversare majora a politicii de productie pentru alianta, care a redus productia cu un record de 10 milioane de barili pe zi la inceputul lui 2020, cand cererea a scazut din cauza pandemiei de Covid-19. Cartelul petrolului a anulat treptat acele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla este unul dintre producatorii de automobile care au avut probleme generate de pandemia de Covid chiar și in 2022. Insa, producatorul american de automobile electrice pare ca le-a depașit, cel puțin asta arata cele mai noi date. In perioada 1 iulie - 30 septembrie 2022, Tesla a produs 365.923 de…

- ”In perioada 1.I-31.VII.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fata de perioada 1.I-31.VII.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.VII.2022, au totalizat 19.168.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 510.300…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in noiembrie au crescut cu 2,72 dolari, sau cu 2,92%, la 95,74 dolari pe baril. Preturile au urcat cu aproape 4 dolari pe baril la inceputul sesiunii, dar au fost temperate de comentariile Casei Albe conform carora presedintele american Joe Biden s-a…

- Rosstat a mai spus ca productia de petrol, fara condensat de gaze, a fost de 42,2 milioane de tone luna trecuta, fata de 40,7 milioane de tone in iunie, ceea ce este cu o zi mai scurta. De asemenea, productia de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 2,3 milioane de tone in iulie, in crestere cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca s-a cerut Comisiei Europene reducerea substantiala a livrarilor de vaccin impotriva COVID-19 pentru acest an si pentru 2023. Romania mai are peste opt milioane de doze de vaccin, care la un moment dat vor expira. ”Noi avem peste 8.000.000 de doze de…

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- Cresterea, echivalenta cu cererea zilnica de petrol la nivel mondial venita in 86 de secunde, urmeaza saptamanilor de speculatii ca vizita lui Biden in Orientul Mijlociu si autorizarea de catre Washington a vanzarilor de sisteme de aparare antiracheta catre Riad si Emiratele Arabe Unite vor aduce mai…

- Administratia a anuntat la sfarsitul lunii martie ca va elibera o cantitate record de 1 milion de barili de petrol pe zi timp de sase luni din rezervele strategice, pastrate in caverne de sare scobite pe coastele din Louisiana si Texas. Statele Unite au vandut deja 125 de milioane de barili de petrol…