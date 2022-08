Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele patru companii au anuntat in ultimele luni programe de rascumparare a actiunilor, profitand de marjele ridicate obtinute din vanzarile de petrol si gaze. Exxon a depasit companiile concurente, cu un profit net de 17,9 miliarde de dolari, cu cateva miliarde de dolari mai mare decat recordul…

- Pretul petrolului Brent cu livrare in septembrie, ale carui contracte expirp vineri, a urcat cu 3,29 dolari, sau cu 3,1%, la 110,43 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel din 5 iulie. Contractul mai activ, aferent lunii octombrie, a avansat cu 4,42 dolari, la 106,25 dolari pe baril.…

- Prețul petrolului a crescut, luni, dupa ce președintele SUA, Joe Biden, s-a intors din Orientul Mijlociu fara un acord privind creșterea ofertei, scrie The Guardian. Biden spera sa obțina o promisiune din partea Arabiei Saudite de a-și crește producția de petrol, ceea ce ar putea duce la reducerea presiunilor…

- Președintele SUA, Joe Biden, a plecat intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta, iar prețurile…

- Chiar daca Joe Biden va obține un angajament pentru mai mult petrol atunci cand va vizita Arabia Saudita saptamana viitoare, acest lucru s-ar putea sa nu faca nimic pentru a reduce prețurile ridicate ale combustibilului, care afecteaza intreaga economie globala.Vizita președintelui SUA intr-o…

- Bancile centrale din intreaga lume majoreaza ratele dobanzilor pentru a tempera inflatia, starnind temeri ca cresterea costurilor indatorarii ar putea sufoca cresterea, in timp ce testarea in masa pentru Covid-19 la Shanghai, saptamana aceasta, a fost un motiv de ingrijorare cu privire la posibilele…

- OPEC+ va creste productia cu 648.000 de barili pe zi atat in ​​iulie, cat si in august, anticipand sfarsitul reducerilor istorice de productie implementate de OPEC+ in timpul crizei pandemiei de Covid. Grupul a returnat incet cei aproape 10 milioane de barili de petrol pe zi pe care a acceptat sa-i…

- Preturile s-au retras ulterior, usor, dupa ce Reuters a scris ca, potrivit unor surse, administratia presedintelui american Joe Biden va autoriza marti compania petroliera americana Chevron sa negocieze cu guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ridicand temporar interdictia asupra unor astfel…