Stiri pe aceeasi tema

- Pretul titeiului a scazut ieri, dupa avansul inregistrat in ziua anterioara, deoarece cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus pe plan mondial a sporit temerile privind cresterea economiei si redresarea cererii de petrol, a transmis Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Cotatia futures a…

- Prețul petrolului revine pe scadere, pe fondul agravarii pandemiei. Traderii, ”extrem de ingrijorati” de amploarea noilor restrictii din Europa Prețul titeiului a scazut joi, dupa avansul inregistrat in ziua anterioara, deoarece cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus pe plan…

- Pretul titeiului a scazut joi, dupa avansul inregistrat in ziua anterioara, deoarece cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus pe plan mondial a sporit temerile privind cresterea economiei si redresarea cererii de petrol, transmite Reuters potrivi Agerpres. Cotatia futures a barilului de…

- Noua analiza pentru reducerea costurilor, cunoscuta in cadrul companiei sub numele de Project Reshape si care ar putea fi finalizata in acest an, va afecta cele trei divizii principale, iar economiile realizate se vor adauga obiectivului de 4 miliarde de dolari stabilit in urma declansarii crizei Covid-19.…

- Pretul petrolului a scazut din nou, miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, deoarece sporirea cazurilor de Covid-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania submineaza sperantele unei redresari solide a cererii de titei pe plan global si a cresterii activitatii economice, transmite…

- Pretul petrolului a scazut din nou miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, deoarece sporirea cazurilor de Covid-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania submineaza sperantele unei redresari solide a cererii de titei pe plan global si a cresterii activitatii economice, transmite…

- Pretul petrolului a scazut din nou miercuri dupa declinul accentuat din sesiunea precedenta, pe fondul cresterii cazurilor COVID-19 in unele tari precum SUA, India, Marea Britanie si Spania, care a subminat sperantele unei redresari constante a cererii globale, relateaza Reuters.Cotatia futures…

- Pretul petrolului scade din nou din cauza exploziei cazurilor de COVID-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania, care pune in pericol redresarea economiei mondiale Pretul petrolului a scazut din nou miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, din cauza creșterii cazurilor de COVID-19…