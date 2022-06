Alianta formata din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si un grup de alte state producatoare, in special Rusia, va decide joi daca va mentine planul privind majorarea in cote a furnizarilor de petrol sau daca, in sfarsit, reactioneaza la presiunile Occidentului pentru a deschide robinetul si a contribui astfel la reducerea preturilor energiei, relateaza agentia EFE. In principiu, toate semnalele sunt ca ministrii din cele 23 de tari care formeaza OPEC+ isi vor mentine strategia de a creste lunar exporturile cu 400.000 barili pe zi, un plan demarat in august 2021 si care ar trebui…