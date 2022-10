Stiri pe aceeasi tema

- OPEC si alti 10 producatori, printre care si Rusia, vor decide probabil miercuri la Viena o reducere a productiei de petrol, intr-un context complex in care se combina scaderea preturilor, indoielile privind evolutia cererii, problemele de productie si sanctiunile asupra petrolului rusesc, relateaza…

- Prețul petrolului a crescut luni cu peste 1%, extinzand caștigul de saptamana trecuta, in condițiile in care o potențiala reducere a producției OPEC+ și conflictul din Libia au contribuit la compensarea dolarului american puternic și a perspectivelor sumbre privind creșterea economica din SUA, potrivit…

- Turcia și-a dublat importurile de petrol rusesc in acest an, potrivit datelor Refinitiv Eikon, arata datele publicate luni, in contextul in care cele doua țari sunt pregatite pentru o cooperare mai larga in domeniul afacerilor și in special al comerțului cu energie, in contextul sancțiunilor occidentale…

- Myanmar, țara condusa de junta militara, vrea sa importe petrol rusesc pentru a atenua ingrijorarile legate de aprovizionare și de creșterea prețurilor, a declarat un purtator de cuvant al administrației. Este cea mai recenta țara in curs de dezvoltare ca

- Fluxurile de petrol prin conducta au fost suspendate catre Republica Ceha, Ungaria si Slovacia pe 4 august, deoarece sanctiunile occidentale au impiedicat plata taxelor de tranzit catre Ucraina, a anuntat marti monopolul rus de conducte Transneft. Miercuri, livrarile au fost reluate catre Ungaria si…

- Cele 23 țari membre ale OPEC+ (producatoare de petrol) au decis miercuri, in cadrul reuniunii lor de la Viena, o creștere a producției lor zilnice de petrol de doar 100.000 de barili. Ele manifesta o mare prudența din cauza riscului unei recesiuni economice mondiale, insoțita de o scadere a cererii…

- Germania va inceta complet sa mai cumpere carbune rusesc de la 1 august și petrol rusesc de la 31 decembrie, marcand o schimbare majora in ceea ce privește sursa de aprovizionare cu energie a țarii, a declarat ministrul adjunct de finanțe Joerg Kukies la o conferința la Sydney, potrivit Reuters.…