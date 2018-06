Stiri pe aceeasi tema

- 'Pretul petrolului este prea mare. OPEC a recidivat. Nu este bine', a scris liderul de la Casa Alba intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter. Cotatia barilului de titei a urcat cu aproape 60% in ultimele 12 luni dupa ce tarile membre OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au…

- Guvernul american a cerut Arabiei Saudite si altor producatori din OPEC, Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol, sa isi majoreze productia de petrol cu aproximativ un milion de barili pe zi, informeaza marti Bloomberg citand surse din apropierea discutiilor.

- Poluare pe raul Jiu, dupa ce aseara o conducta de titei apartinand OMV s-a spart. Angajatii ABA Jiu se afla de mai bine de 15 ore pe teren si au intervenit cu filtre si baraje de protectie pentru a limita efectele acesteia.

- Romania a importat, in primul trimestru din 2018, o cantitate de titei de 2,117 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 467.300 tep (28,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Productia…

- Profitul net al companiei ruse de stat Rosneft a crescut de sapte ori in primul trimestru din acest an, la 81 de miliarde de ruble (958 de milioane de lire sterline), datorita pretului mai ridicat al titeiului. Castigurile Rosneft depasesc estimarile analistilor, care se asteptau la 76,8 miliarde…

- Cu sprijinul companiei de consultanta Delloite, Grupul CEZ in Romania si-a calculat, in premiera pentru o companie care activeaza in tara, impactul pe care il are asupra economiei, societatii, mediului si dezvoltarii. Totul, contabilizat in final in bani! La conferinta de presa desfasurata la Pitesti…

- Rusia isi creste cantitatile de petrol exportate catre China, riscand sa lase in acest fel Europa fara titei, miscare ce va impinge continentul sa apeleze la importuri de amestecuri de petrol din Orientul Mijlociu, relateaza Bloomberg.

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…