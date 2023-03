Stiri pe aceeasi tema

- OPEC si-a revizuit in crestere prognoza privind cresterea cererii de petrol din China in 2023, ca urmare a relaxarii restrictiilor legate de Covid-19 din tara, dar a lasat neschimbata estimarea la nivel global, invocand potentiale riscuri de incetinire a cresterii economice mondiale, transmite Reuters,…

- Perspectivele pentru economia globala s-au imbunatațit pe fondul semnelor ca inflația se retrage de la nivelul maxim din ultimele patru decenii, a declarat șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, la Forumul de la Davos, potrivit The Guardian.Chiar și așa, Georgieva a avertizat impotriva…

- Cresterea brusca a numarului de cazuri de COVID-19 in China nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ in Europa, intrucat variantele virale care circula in tara asiatica sunt deja prezente si pe Batranul Continent, a anuntat marti OMS, informeaza AFP."Recrudescenta actuala din China nu ar trebui sa…

- In Olanda, masura intra in vigoare incepand de marți, 10 ianuarie, si urmeaza recomandarile Uniunii Europene.„Cred ca este important sa implementam masuri de calatorie in cadrul luptei impotriva COVID-19 la nivel european”, a afirmat ministrul olandez al Sanatatii, Ernst Kuipers, intr-un comunicat de…

- De asemenea, OMS si-a reiterat sprijinul pentru testarea Covid a calatorilor din China. Acelasi lucru s-a spus miercuri seara la Bruxelles, unde statele membre ale UE au ajuns la un acord conform caruia cele 27 de state membre sunt „incurajate” sa solicite tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

