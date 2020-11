Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Forumului Pacii din acest an se asteapta sa obtina peste 500 de milioane de dolari pentru un mecanism care ar urma sa asigure tuturor tarilor acces echitabil la teste, tratamente si vaccinuri impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Editia a treia a Forumului,…

- In raportul lunar care este urmarit indeaproape de piete, OPEC anticipeaza ca cererea de petrol la nivel mondial se va contracta in 2020 cu aproximativ 9,8 milioane de barili pe zi, in termeni anuali. Estimarea este o revizuire in scadere a cererii cu 0,3 milioane de barili comparativ cu luna trecuta.…

- OPEC si-a revizuit, miercuri, estimarile referitoare la cererea de petrol pentru restul anului si din 2021, citand perspectiva economica sub asteptari si cresterea numarului cazurilor de coronavirus, transmite Reuters.In raportul lunar care este urmarit indeaproape de piete, OPEC anticipeaza…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19s-au dublat in cinci saptamani in Europa, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant publicat duminica de Reuters, noteaza Agerpres.Europa a inregistrat primele 5 milioane de cazuri de COVID-19 in aproape noua luni, urmatoarele 5 milioane de…

- Cererea globala de petrol se va redresa mult mai lent in 2021 decat s-a estimat anterior, din cauza extinderii pandemiei de coronavirus (COVID-19), se arata in raportul lunar publicat de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), sporind astfel dificultatile cu care se confrunta grupul si…

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati…

- India a inregistrat 97.894 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore - un ”record” de la inceputul pandemiei, a anuntat joi Ministerul indian al Sanatatii, relateaza Reuters. Rusia a anuntat ca va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa incheierea…

- Rusia a incheiat un nou acord pentru testarea si furnizarea vaccinul Sputnik-V in strainatate. India vrea sa ia 100 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid pregatit de ruși. Livrarile ar putea incepe peste cateva luni.Rusia va furniza 100 de milioane de doze din potentialul sau vaccin…