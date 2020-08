OPEC+ relaxează restricțiile privind producția de petrol BUCUREȘTI, 2 aug - Sputnik. OPEC+ va incepe de fapt sa testeze durabilitatea redresarii pieței petrolului incepand cu 1 august: alianța va trece la cea de-a doua etapa a tranzacției de reducere a producției lansata in luna mai, care consta in reducerea restricțiilor de la 9,7 milioane de barili fara precedent la 7,7 milioane, transmite RIA. © Sputnik / Евгений БиятовPrabușirea industriei de șist: Declinul producției de petrol in SUASe presupune ca aceasta etapa va dura pana la sfarșitul anului și va evita supraincalzirea excesiva a pieței. Dupa cum a raportat șeful Ministerului Energiei… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

