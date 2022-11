Stiri pe aceeasi tema

- Bancile centrale din intreaga lume au cumparat, in trimestrul al treilea al acestui an, o cantitate record de 399 de tone de aur, de peste patru ori mai mare decat cantitatea cumparata in perioada similara a anului trecut, ceea ce a stimulat cererea mondiala de metal galben, a anuntat marti Consiliul…

- Decizia grupului OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei) de a reduce livrarile a dus la cresterea preturilor si ar putea impinge in recesiune economia mondiala, avertizeaza Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters, potrivit…

- Decizia de saptamana trecuta a cartelului petrolier OPEC+ de a reduce producția a dus la creșterea prețurilor și ar putea impinge economia mondiala in recesiune, a avertizat Agenția Internaționala pentru Energie. „Deteriorarea continua a economiei si preturile mai ridicate, cauzate de planul OPEC+ de…

- Directorul executiv al JPMorgan Chase&Co., Jamie Dimon, este de parere ca Statele Unite și intreaga economie globala ar putea sa intre in recesiune pana la mijlocul anului viitor, relateaza CNBC, citat de Reuters.

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi dezamagirea fata de planurile anuntate de tarile OPEC+ de a reduce productia de petrol si el si oficialii americani au spus ca Statele Unite cauta toate alternativele posibile pentru a preveni cresterea preturilor, transmite Reuters. Fii la…

- Fondul Monetar International isi va reduce saptamana viitoare prognoza privind o crestere a economiei globale de 2,9% in 2023, a declarat joi directorul general Kristalina Georgieva, invocand riscuri in crestere de recesiune si instabilitate financiara, transmite Reuters preluat de news.ro Fii…

- Rusia intentioneaza sa foloseasca rubla digitala in tranzactiile bilaterale cu China, pentru a reduce dominatia SUA pe piata financiara globala, a declarat luni Anatoli Aksakov, seful comisiei financiare din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, transmite Reuters, scrie news.ro.…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea majora ratele dobanzilor si anul viitor, provocand probleme consumatorilor, in conditiile in care incearca sa slabeasca cererea care contribuie mult la o inflatie tot mai ridicata, potrivit economistului sef al institutiei financiare, Philip Lane, transmite…