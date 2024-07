OPEC menține previziunile privind creşterea cererii globale de petrol Creșterea cererii de petrol OPEC si-a mentinut previziunile privind cresterea relativ puternica a cererii globale de petrol in 2024 si anul viitor, afirmand miercuri ca cresterea economica rezistenta si calatoriile aeriene vor sprijini utilizarea combustibilului in lunile de vara, transmite agenția Reuters . Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol a declarat intr-un raport lunar ca cererea mondiala de petrol va creste cu 2,25 milioane barili pe zi (bpd) in 2024 si cu 1,85 milioane barili pe zi in 2025. Ambele prognoze au ramas neschimbate fata de luna trecuta. „Se preconizeaza ca o mobilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

