OPEC îşi menţine prognoza conform căreia cererea mondială de petrol va depăşi nivelurile anterioare pandemiei în 2022 Intr-un raport lunar publicat marti, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si-a mentinut prognoza conform careia cererea mondiala de petrol va creste cu 3,36 milioane de barili pe zi (bpd) in 2022, continuand redresarea dupa scaderea din 2020. Razboiul din Ucraina a urcat temporar pretul petrolului la peste 139 de dolari pe baril, in martie, acesta fiind cel mai ridicat nivel atins din 2008, inrautatind presiunile inflationiste. Restrictiile impuse in China din cauza Covid-19 au redus cererea de petrol. ”Privind in perspectiva, evolutiile geopolitice actuale si incertitudinile legate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

