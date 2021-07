OPEC, în criză: se ridică prețul petrolului Prețurile petrolului sunt in creștere: ministrii din OPEC+ au anulat luni negocierile privind productia, in urma nemultumirilor Emiratelor Arabe Unite, care nu au acceptat prelungirea cu opt luni a reducerii livrarilor. Referința SUA, WTI pentru livrarea din august, a depașit 76,90 USD pentru prima data din noiembrie 2014, crescand marți la 76,98 USD. Punctul de […] The post OPEC, in criza: se ridica prețul petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul de export al petrolului rusesc Urals in Europa a depașit pragul de 75 de dolari/ baril la licitația din 25 iunie in Regiunea Mediteraneana. Acest lucru s-a intimplat pentru prima oara din mai 2019, a declarat Agenția Internaționala Argus pentru TASS. In același timp, in nord-vestul Europei (CIF…

- La cresterea cotatiilor au contribuit si incertitudinile privind relansarea acordului nuclear al Occidentului cu Iranul, din 2015, care ar putea duce la eliminarea sanctiunilor SUA asupra exporturilor iraniene de titei. Pretul petrolului Brent a inchis in crestere cu 0,5%, la 75,56 dolari pe baril,…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, iar titeiul Brent a urcat peste 76 de dolari pe baril, la cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018, in urma datelor care au aratat declinul stocurilor in Statele Unite, ca efect al revenirii calatoriilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters. Prețul barilului Brent a urcat pana la 73,64…

- Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a crescut luni pana…

- Cotatia petrolului Brent a crescut luni pana la 73,64 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din aprilie 2019. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat pana la 71,78 dolari pe baril, un maxim dupa octombrie 2018. ”Cei doi indici majori ai petrolului…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in urcare cu 17 centi, la 72,69 dolari pe baril, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din mai 2019. Pe ansamblul saptamanii, petrolul Brent a avansat cu 1%. Pretul contractelor futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta…

- Cei mai mari producatori de petrol din lume vor mari productia in luna iulie, in conformitate cu decizia lor din luna aprilie, de readucere pe piata a 2,1 milioane de barili pe zi, in perioada mai-iulie. Participantii la discutii nu au luat inca o decizie pentru ce se va intampla dincolo de luna iulie,…