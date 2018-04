Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dat asigurari joi ca doreste o "ameliorare" a acordului asupra programului nuclear iranian, fara a relua la randul sau amenintarea formulata de presedintele american Donald Trump privind retragerea SUA din acest acord, informeaza AFP. …

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- De la bucati suculente de ''pui'' si siruri de ''carnati'' la ''sunca'' si ''ton'', macelarul de origine olandeza Jaap Korteweg ofera de toate. Insa, niciunul dintre aceste produse expuse in magazinul sau din Haga nu este produs, de…

- Fundatia World Vision Romania si Asociația Comunelor din Romania susține prioritizarea serviciilor de ingrijire materna și creșterea accesului la pachetele de servicii de asistența prenatala in contextul in care rata mortalitații materne in Romania a crescut alarmant in 2017 și este de peste doua ori…

- Romania este (prin Uniunea Europeana) semnatar si participant al Acordului de la Paris, prin care se urmareste reducerea emisiilor de dioxid de carbon si reducerea semnificativa a incalzirii globale. Din fericire, tara noastra se afla inca destul de jos in topul tarilor cu cele mai mari emisii de…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Agricultorii vor beneficia și in 2018 de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic și imbunatațiri funciare, permițand astfel o diminuare a costurilor de producție in sectorul agricol prin rambursarea diferențelor…

- OPEC si Rusia au reafirmat duminica ca vor mentine reducerile de productie a petrolului pana la sfarsitul acestui an, pentru a echilibra piata mondiala, si au semnalat ca sunt pregatite sa coopereze si dincolo de acest acord, transmite News.ro.