OPEC dă drumul la robinetul cu petrol Se așteapta ca OPEC și aliații sai sa continue cu revigorarea planificata a producției de petrol atunci cand se vor intalni saptamana viitoare, deoarece prețurile sunt suficient de ridicate pentru a susține industria petroliera globala. Coaliția condusa de Arabia Saudita și Rusia restabilește treptat cantitatea mare de producție de țiței oprita in timpul pandemiei și […] The post OPEC da drumul la robinetul cu petrol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a redus in ultimele saptamani livrarile de gaze naturale in Europa, potrivit unei analize realizate de serviciul pentru informatii in domeniul marfurilor ICIS, ridicand semne de intrebare legate de posibilele cauze care stau la baza aceste scaderi si implicatiile pentru pietele globale ale gazelor.…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Biden, Jake Sullivan, a criticat principalii producatori de petrol din lume, inclusiv Arabia Saudita, pentru ceea ce a spus ca sunt niveluri insuficiente de productie a petrolului, in urma pandemiei globale de Covid-19. “Intr-un moment critic…

- Țarile membre ale OPEC+, principalii producatori dețiței la nivel global, au ajuns duminica la un acord pentru creșterea productiei incepand cu luna august. Acest lucru ar urma sa tina sub control preturile, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Acordul prevede ca grupul celor 23…

- Ministrii statelor membre ale OPEC+ au convenit duminica sa creasca livrarile de petrol incepand din luna august, pentru a tempera preturile care au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani si jumatate odata cu redresarea economiei globale din pandemia de coronavirus, transmite Reuters.…

- Suspendarea sa aplica tuturor cainilor, inclusiv pui, caini pentru sustinerea emotionala si caini care au calatorit in afara SUA si revin din tari cu risc ridicat. Sunt incluti de asemenea si cinii care sosesc din alte tari, daca s-au aflay intr-o tara cu risc ridicat in cele sase luni anterioare. CDC…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat sambata, dupa o intalnire cu presedintele american Joe Biden la summitul G7, ca tara sa si SUA fac progrese in discutiile privind gazoductul Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania prin Marea Baltica si este un subiect de controverse intre aliatii…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat sambata, dupa o intalnire cu presedintele american Joe Biden la summitul G7, ca tara sa si SUA fac progrese in discutiile privind gazoductul Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania prin Marea Baltica si este un subiect de controverse intre aliatii…

- Activiștii de mediu care au obținut recent victorii importante impotriva marilor companii petroliere occidentale au suporteri neașteptați in Arabia Saudita, Abu Dhabi și Rusia. Presiunile in creștere asupra Vestului de a reduce mai rapid emisiile de carbon vor insemna vanzari mai mari pentru Saudi Aramco,…