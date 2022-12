Stiri pe aceeasi tema

- Masura care are rolul de a priva Moscova de venituri va crea mai multa incertitudine pentru pietele petroliere si va creste presiunea asupra preturilor, inclusiv ale motorinei, a afirmat pentru energie din Paris in raportul sau lunar privind petrolul. Embargourile UE asupra importurilor de titei si…

- La sfarsitul lunii iunie, Nokian Tyres a declarat ca va initia o iesire controlata de pe piata rusa, din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Compania, care producea 80% din anvelopele sale pentru autoturisme in Rusia, desfasura operatiuni in aceasta tara din 2005. ”Tranzactia este supusa aprobarii…

- Banca Mondiala a adaugat ca va fi inregistrata o crestere economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere si mai mare, transmite Reuters.Insa, in pofida acestei moderari, preturile la energie vor fi totusi cu 75% peste media lor din ultimii…

- Preturile energiei vor scadea cu 11% in 2023, dupa un avans de 60% in acest an din cauza invaziei ruse din Ucraina, a prognozat miercuri Banca Mondiala, care a pecizat ca o crestere economica mondiala mai lenta, precum si restrictiile impuse in China din cauza pandemiei de COVID-19 ar putea duce la…

- Pe langa criza financiara globala si varful pandemiei de Covid-19, acesta este ”cel mai slab profil de crestere din 2001”, a declarat FMI in raportul World Economic Outlook publicat marti. Estimarea PIB-ului sau pentru acest an a ramas neschimbata, la 3,2%, in scadere fata de ritmul de 6% observat in…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente, transmite AFP."Explozia preturilor…

